Министерство занятости, труда и миграции области проводит профобучение предпенсионеров
В Саратовской области с начала года центры занятости населения направили на профессиональное обучение 2064 гражданина предпенсионного возраста.
Это 230% от целевого показателя. К середине сентября уже завершили обучение 828 человек. В этом году финансирование составляет более 61 миллиона рублей, большая часть средств выделяется из федерального бюджета в рамках национального проекта.
Профобучение могут пройти и работающие, и ищущие работу предпенсионеры. Для последних на время обучения положена стипендия в 11 280 рублей.
Саратовцев старшего возраста обучают в 47 образовательных организациях по 113 профессиям или образовательным программам.