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Министерство занятости, труда и миграции области проводит профобучение предпенсионеров
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Министерство занятости, труда и миграции области проводит профобучение предпенсионеров

Новости


В Саратовской области с начала года центры занятости населения направили на профессиональное обучение 2064 гражданина предпенсионного возраста.

Это 230% от целевого показателя. К середине сентября уже завершили обучение 828 человек. В этом году финансирование составляет более 61 миллиона рублей, большая часть средств выделяется из федерального бюджета в рамках национального проекта.

Профобучение могут пройти и работающие, и ищущие работу предпенсионеры. Для последних на время обучения положена стипендия в 11 280 рублей.

Саратовцев старшего возраста обучают в 47 образовательных организациях по 113 профессиям или образовательным программам.
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