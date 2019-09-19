На выставке «Салют Победы» в Екатеринбурге представлены работы саратовских художников
Картины 24 художников – любителей клуба «Вернисаж» Саратовского областного Дома работников искусств представлены на втором межрегиональном этапе патриотической Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», организованной министерством культуры Российской Федерации.
Первый, региональный, отборочный этап выставки прошел в Саратовском областном Доме работников искусств в мае 2019 года. На него было прислано 65 работ от 37 художников.
Межрегиональный этап выставки-смотра проходит в Музее наивного искусства в городе Екатеринбург. Выставка «Салют Победы» является одним из первых крупномасштабных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году.
Лучшие работы межрегионального этапа будут допущены до третьего этапа, масштабной Всероссийской выставки «Салют Победы» в выставочных залах Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Москве.