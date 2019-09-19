19 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
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09:42 | 19 сентября
На выставке «Салют Победы» в Екатеринбурге представлены работы саратовских художников
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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На выставке «Салют Победы» в Екатеринбурге представлены работы саратовских художников

Новости


Картины 24 художников – любителей клуба «Вернисаж» Саратовского областного Дома работников искусств представлены на втором межрегиональном этапе патриотической Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», организованной министерством культуры Российской Федерации.

Первый, региональный, отборочный этап выставки прошел в Саратовском областном Доме работников искусств в мае 2019 года. На него было прислано 65 работ от 37 художников.

Межрегиональный этап выставки-смотра проходит в Музее наивного искусства в городе Екатеринбург. Выставка «Салют Победы» является одним из первых крупномасштабных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в следующем году.

Лучшие работы межрегионального этапа будут допущены до третьего этапа, масштабной Всероссийской выставки «Салют Победы» в выставочных залах Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Москве.
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