«Театральное Прихоперье»: большое искусство в маленьком городе

просмотров: 123

III Межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье», который в эти дни проходит в Балашове, как нельзя лучше подтверждает вышесказанное.Третий по счету, он стал настоящим праздником Мельпомены, который начался с ярких артистических представлений на пешеходной зоне рядом с Городским садом.Открыл фестиваль Сергей Пускепалис, актер, режиссер и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, со сцены которого в начале 2019-го президент России Владимир Путин дал старт Году Театра.Символично абсолютно, как и предстоящее открытие Виртуального концертного зала, которое запланировано на 20 сентября. В городе на Хопре давно сложились богатые театральные традиции, и кто как не балашовцы достойны уникальной возможности стать зрителями лучших концертов и спектаклей из ведущих филармоний Москвы, Санкт-Петербурга. Для создания Виртуального концертного зала Центр культуры был оснащен современным мультимедийным оборудованием с большим экраном и звуковым сопровождением. Также отремонтирован концертный зал на 550 мест, в котором установлены удобные кресла. По словам директора Центра Ирины Уполовниковой, теперь балашовцы смогут посмотреть трансляцию с иллюзией живого концерта.Максимально приближенными к определенной эпохе выглядели многочисленные актеры, разыгрывающие сцены из закулисья времен Екатерины Великой, был представлен Японский театр, казачье творчество. Балашов называют житницей Правобережья Саратовской области, в радушный субботний день город доказал и это. Очень красочным был карнавал арбузов, пшеницы, ромашек и мультипликационных героев. Эклектика, скажет читатель? Нет – очень мудрое соседство взрослых, добившихся трудом больших успехов, с малышами, которым есть за кем тянуться.По сходному принципу формировалась и фестивальная программа. В конкурсный блок включены восемь спектаклей театральных коллективов из Тамбова, Пензы, Борисоглебска, Волгограда, Вольска, Балашова, Балаково и Энгельса. Дебютировали на Третьем прихоперском форуме студенты театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова.Параллельно с конкурсными работами зрителям представлены постановки ведущих театральных трупп России: Государственного театра Наций, Московского губернского театра, Московского академического театра имени Маяковского, эксцентричного театрального коллектива «Заячий стон». В общей сложности семнадцать спектаклей фестиваля превратили Балашовский драмтеатр в место, где действие по вкусу найдут для себя и взрослая, и детская аудитории. Важно, что жизнь «Театрального Прихоперья» сосредоточена не только на спектаклях. Она насыщена дискуссиями, выставками, концертами, встречами с интересными людьми. Так, Сергей Пускепалис рассказал «Известиям. Саратов и регионы» о своих планах на посту худрука Волковской Драмы. Он сообщил, что собирается в ближайшем будущем поставить в Первом русском театре ряд названий. Но также Пускепалис подчеркнул, что попытается сделать все возможное для сохранения в репертуаре Ярославского драматического постановок предыдущего художественного руководителя, блистательного режиссера Евгения Марчелли. По словам Сергея Пускепалиса, сложность будет заключаться в том, что «театр Марчелли — авторский, и многие постановки Евгений Жозефович ставил на актрису Анастасию Светлову, по совместительству жену Марчелли, которая, естественно, последовала за мужем».Тепло отозвались о фестивале артисты Московского Губернского театра Антон и Елена Хабаровы. Очень трогательно, изящно, легко и в то же время глубокомысленно ими был исполнен спектакль «Скамейка» Александра Гельмана. Режиссером постановки выступил известный актер Дмитрий Дюжев. В его представлении скамейка тоже играла не последнюю роль. То вставала вертикально стеной, разделяющей пару влюбленных. Вернее, влюблена-то только Она, потому в другой сцене, когда Его правда в очередной раз превращалась в «правду» в кавычках, скамейка так походила на «место погребения» Ее души. Маятник человеческих отношений колебался под изящные танцевальные па, которые выдавали актеры, и сообщил зрительному залу много теплоты и нежности.Это настроение перекликалось с видеопоздравлением, в котором ко всем, кто оказался на орбите «Театрального Прихоперья», обратился наш земляк, народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов: «Дорогие мои! В этот день, к сожалению, не могу быть с вами — в нашем театре сегодня премьера спектакля «Дядя Ваня». Но Театр Наций традиционно представляется на вашем фестивале — на этот раз спектаклем «Живые картины» о Великой Отечественной войне, подготовленным в преддверии большого юбилея Победы. Желаю вам получить удовольствие от спектаклей и общения между ними. Надеюсь, что еще смогу приехать к вам лично. Фестиваль встал на ноги, но есть еще идеи, как его развивать. Потому что он этого достоин».На открытии III Межрегионального фестиваля «Театральное Прихоперье» губернатор Валерий Радаев точно отметил, что Год Театра укрупнил масштабы этого праздника искусства, его творческий объем. В очередной раз будет выбран лучший творческий коллектив большого пространства — Прихоперья. Но главное — это количество зрителей, которое с каждым годом растет. В одном только интерактивном голосовании принимают участие более пяти тысяч человек. А это говорит о востребованности настоящего искусства и неизменном интересе к жизни человеческого духа.Автор Елена МаркеловаФото автора