18 сентября 2019 СРЕДА
Новости
16:27 | 18 сентября
Внимание: Гидрометцентр прогнозирует на 19 сентября усиление ветра
15:45 | 18 сентября
В Саратове пройдет пятая Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна»
15:00 | 18 сентября
В минувшие сутки горели торговый павильон, административное здание и частная баня
14:05 | 18 сентября
Школьники приглашаются на Открытую всероссийскую интеллектуальную олимпиаду д«Наше наследие»
13:18 | 18 сентября
В сегодняшней программе фестиваля «Театральное Прихоперье» - три спектакля
12:30 | 18 сентября
ПФР уточняет порядок увеличения пенсии для работающих пенсионеров
11:39 | 18 сентября
В областном центре состоялся конкурс «Мисс Саратов»
10:47 | 18 сентября
На центральной площади Энгельса состоится VIII межрегиональный фестиваль казачьей культуры
10:00 | 18 сентября
Расписание двух электричек в Саратовской области изменится 19 сентября
09:10 | 18 сентября
Портфель брендов и категорий электрооборудования пополняет «СИТИЛИНК»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Внимание: Гидрометцентр прогнозирует на 19 сентября усиление ветра

Новости


По данным Саратовского гидрометцентра завтра, 19 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Местами по области ожидается сильный дождь (15-49 мм), гроза. Ветер западный, порывы 18-23 м/с, местами порывы ветра до 25-26 м/с. Температура ночью +5...+10°, днем +13...+18°.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:

- убрать вещи с балконов и лоджий;

- по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.

Если во время непогоды вы оказались на улице:

- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;

- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;

- запрещается находиться вблизи линий электропередач;

- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код