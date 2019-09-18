Внимание: Гидрометцентр прогнозирует на 19 сентября усиление ветра
По данным Саратовского гидрометцентра завтра, 19 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями.
Местами по области ожидается сильный дождь (15-49 мм), гроза. Ветер западный, порывы 18-23 м/с, местами порывы ветра до 25-26 м/с. Температура ночью +5...+10°, днем +13...+18°.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Саратовской области убедительно просит соблюдать основные меры личной безопасности:
- убрать вещи с балконов и лоджий;
- по возможности переставить личное транспортное средство на площадку, расположенную на безопасном расстоянии от деревьев.
Если во время непогоды вы оказались на улице:
- необходимо укрыться в магазине или любом другом помещении;
- держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, других ветхих или опасно свисающих конструкций;
- запрещается находиться вблизи линий электропередач;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.