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В Саратове пройдет пятая Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна»

Новости


Со 2 по 6 октября 2019 года состоится юбилейная, пятая Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна».

Возникнув в «Год Литературы», саратовский книжный фестиваль стал традиционным.

Книжная ярмарка пройдет на Театральной площади Саратова. В этом году предполагается участие 150 экспонентов из 30 субъектов РФ.

Правительство Москвы уже традиционно представит на «Волжской волне» экспозицию «Москва книжная». Одной из основных тем мероприятий ярмарки станет тема: «Домашняя библиотека в 21 веке». Ей будет посвящен большой круглый стол и конференция, на которую будут приглашены руководители книжной отрасли, издатели, представители книготорговых сетей, писатели, журналисты.

Из юбилейных сюрпризов в этом году планируется «Литературная электричка» с выступлениями известных писателей. Гостями «Волжской волны» в этом году станут Игорь Прокопенко, Андрей Геласимов и Платон Беседин и другие известные российские авторы.
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