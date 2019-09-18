В минувшие сутки горели торговый павильон, административное здание и частная баня
Вчера в регионе произошло несколько пожаров.
В 08.20 на пульт «01» города Балашова поступил сигнал о пожаре в торговом павильоне на улице Карла Маркса. Площадь пожара составила четыре квадратных метра. По предварительным данным пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования. На тушение выезжали 2 единицы техники, 9 человек личного состава.
Вчера в час дня начался пожар в административном здании на улице 50-лет Октября в Ленинском районе. Горела кровля здания на площади 12 квадратных метров. По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. На тушение выезжали 5 единиц техники, 27 человек личного состава.
В шесть часов вечера в Самойловке поступил сигнал о пожаре в частной бане. Площадь пожара составила пять "квадратов".