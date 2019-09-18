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Школьники приглашаются на Открытую всероссийскую интеллектуальную олимпиаду д«Наше наследие»

Новости


Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада для школьников «Наше наследие» проводится с 1 сентября 2019 года по 22 мая 2020 года. Она посвящена 75-годовщине Великой Победы.

Основными целями являются: изучение отечественной истории и культуры, объединение молодежи в деле исследования и сохранения отечественного культурного наследия и создание условий для поддержки одаренных детей.

Проведение данного мероприятия запланировано в несколько этапов:

- школьный этап проводится в период с 1 по 30 сентября 2019 года среди учащихся 5–11 классов, с 10 октября по 30 ноября 2019 - среди учащихся начальной школы,

- муниципальный этап пройдет в период с 1 по 7 октября 2019 для учащихся 5–11 классов, в период с 10 по 16 декабря 2019 года - для учащихся 2-4 классов, с 25 по 28 февраля 2020 - для учащихся 1 классов,

- региональный этап проводится в период с 18 по 21 октября 2019 года для 5-11 классов, с 7 по 9 февраля 2020 - для учащихся 2-4 классов, с 3 по 5 апреля - для учащихся 1 классов,

- финальный этап Олимпиады для учеников 5-6 классов проводится с 22 по 24 ноября 2019 года; для учеников 7-8 классов - с 24 по 26 января 2020 года, для учеников 9–11 классов - с 21 по 23 февраля 2020 года, для учеников 3–4 классов - с 20 по 22 марта 2020 года, для учеников 2 классов - с 24 по 26 апреля 2020 года, для учеников 1 классов - с 16 по 17 мая 2020 года.

Конкретные сроки каждого этапа олимпиады утверждает Центральный оргкомитет Олимпиады.
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