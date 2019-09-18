В сегодняшней программе фестиваля «Театральное Прихоперье» - три спектакля
В 12.00 артисты Вольского драматического театра в рамках конкурсной программы фестиваля покажут комедию «Боинг-Боинг» М.Камолетти.
Эта комедия - легенда французского театра прошлого века. Пьеса вошла в Книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60 странах мира.
А в Театральном парке в 17.00 начнется концертная программа духового оркестра филиала «Саратовского областного колледжа искусств» в г. Балашове.
В 18.00 в рамках гостевой программы «Театрального Прихоперья-2019» эксцентричный театральный коллектив «Заячий стон» покажет спектакль «Комедия о театре».
В это же время во Дворце культуры БМР в рамках конкурсной программы пройдет спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя!» Саратовского областного театра оперетты.