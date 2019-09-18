18 сентября 2019 СРЕДА
Новости
16:27 | 18 сентября
Внимание: Гидрометцентр прогнозирует на 19 сентября усиление ветра
15:45 | 18 сентября
В Саратове пройдет пятая Международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна»
15:00 | 18 сентября
В минувшие сутки горели торговый павильон, административное здание и частная баня
14:05 | 18 сентября
Школьники приглашаются на Открытую всероссийскую интеллектуальную олимпиаду д«Наше наследие»
13:18 | 18 сентября
В сегодняшней программе фестиваля «Театральное Прихоперье» - три спектакля
12:30 | 18 сентября
ПФР уточняет порядок увеличения пенсии для работающих пенсионеров
11:39 | 18 сентября
В областном центре состоялся конкурс «Мисс Саратов»
10:47 | 18 сентября
На центральной площади Энгельса состоится VIII межрегиональный фестиваль казачьей культуры
10:00 | 18 сентября
Расписание двух электричек в Саратовской области изменится 19 сентября
09:10 | 18 сентября
Портфель брендов и категорий электрооборудования пополняет «СИТИЛИНК»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В сегодняшней программе фестиваля «Театральное Прихоперье» - три спектакля

Новости


В 12.00 артисты Вольского драматического театра в рамках конкурсной программы фестиваля покажут комедию «Боинг-Боинг» М.Камолетти.

Эта комедия - легенда французского театра прошлого века. Пьеса вошла в Книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60 странах мира.

А в Театральном парке в 17.00 начнется концертная программа духового оркестра филиала «Саратовского областного колледжа искусств» в г. Балашове.

В 18.00 в рамках гостевой программы «Театрального Прихоперья-2019» эксцентричный театральный коллектив «Заячий стон» покажет спектакль «Комедия о театре».

В это же время во Дворце культуры БМР в рамках конкурсной программы пройдет спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя!» Саратовского областного театра оперетты.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код