ПФР уточняет порядок увеличения пенсии для работающих пенсионеров

просмотров: 111

Якобы работающим пенсионерам стоит уволиться, потому что иначе они потеряют право на индексацию пенсии, которая была накоплена за период работы.Отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области сообщает, что эти слухи не соответствуют действительности – последние изменения в пенсионном законодательстве не отменяют индексацию пенсии.В настоящее время выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам.Работающим пенсионерам ежегодно производится перерасчет пенсии с учетом поступивших за год страховых взносов. После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает пенсию с учетом всех индексаций, имевших место за период его работы. Это правило остается неизменным.Пенсия с учетом всех пропущенных индексаций будет назначена со следующего месяца после увольнения. Фактически же полный размер пенсии начнет выплачиваться через три месяца после увольнения, но за эти три месяца единовременно будет выплачена сумма, приходящаяся на разницу между проиндексированной и выплачиваемой за этот период (3 месяца) пенсией.К примеру, пенсионер уволился с работы в июле. В августе в ПФР поступила отчетность от работодателя с указанием того, что он в июле еще числился работающим. В сентябре поступит отчетность за август, в которой пенсионер уже не числится работающим. В октябре будет принято решение о возобновлении индексации. А в ноябре пенсионер получит полный размер пенсии и денежную разницу между прежним и новым ее размером за предыдущие три месяца – август, сентябрь, октябрь.Если пенсионер вновь устроится на работу, то размер страховой пенсии ему уменьшен не будет. Пенсия будет выплачиваться в сумме, причитавшейся на день, предшествующий дню возобновления работы.Пенсионерам так же не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд РФ, чтобы сообщить о факте прекращения или возобновления работы. Эти сведения поступают в ПФР от работодателей.