В областном центре состоялся конкурс «Мисс Саратов»
В рамках празднования Дня города прошел конкурс «Мисс Саратов», организованный совместно с модельным агентством «Хрустальная корона».
Члены жюри оценивали концертные номера участников, а также дефиле. Ведущие мероприятия отметили, что костюмы для этого сшиты вручную самими участницами.
Ирина Тулякова, Кристина Мозжухина и Милана Никанорова награждены дипломами первой «Вице-принцессы Саратова», а Рената Ишмухамедова и Милана Никонорова - дипломами второй «Вице-принцессы Саратова».
В номинации «Принц Саратова» дипломы получили Никита Красулин и Глеб Сидоренко.
В номинации «Принцесса Саратова» дипломы получили Ирина Гингбург, Ксения Кучко и Милана Шацкая.
Награду в номинации «Принцесса танца» получила Виктория Милючихина, а награду «Принц танца» диплом получил Денис Гурьянов. Диплом в номинации «Королева танца» получила Екатерина Терскова.
Взрослые участницы получили дипломы в следующих номинациях: «Мисс Артистичность» стала Александра Антонова, «Мисс Очарование» - Оксана Миронова, «Мисс Стиль» - Виктория Барышникова, «Мисс Элегантность» - Екатерина Алексеева, «Мисс Гламур» - Влада Попова, «Мисс Модель» - Юлия Ледванова, «Мисс Фото» - Мария Мартыненко.
Второй вице-мисс Саратова стала Лилия Такшаитова, Первой вице-мисс – Полина Купцова.
Главный титул «Мисс Саратов» завоевала Дарья Нищенкова.