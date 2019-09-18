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На центральной площади Энгельса состоится VIII межрегиональный фестиваль казачьей культуры

Новости


22 сентября в 11.00 на центральной площади Энгельса состоится VIII межрегиональный фестиваль казачьей культуры.

Гостей фестиваля ожидает насыщенная программа - выступление известного коллектива - Государственного ансамбля Российского казачества «Казачий курень» из Волгограда, казачьих коллективов Саратова и районов области, турнир по спортивной рубке шашкой, показательные выступления по джигитовке в исполнении конноспортивного клуба «Метелица» из Пензы, выставка прикладного искусства, чаепитие.

Спортсмены из четырех регионов выступят перед саратовскими зрителями на соревнованиях по рубке шашкой. Победителей ждут отличные призы. Специально к фестивалю в Пензе кузнецы изготовили спортивные шашки. Болельщики увидят упражнения с лозой, канатом, «на дорожке» Спортсмены будут демонстрировать все виды в движении, а не статично. Учитываться будет не только точность удара, но и скорость пробежки. Главное в организации подобных соревнований, как считают организаторы – это соблюдение техники безопасности, за этим строго следят судьи.

Народный коллектив «Александровские узоры» из Советского района - постоянный участник всех мероприятий казачьей направленности. В этот раз в их исполнении прозвучат песни казачьего фольклора. На выставке прикладного творчества район представит традиционное казачье подворье, выполненное местными умельцами.

Желающие на фестивале попробуют свои силы во владении шашкой. На казачьем празднике будут работать фотозоны, зрителей угостят выпечкой и чаем.
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