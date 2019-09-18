Расписание двух электричек в Саратовской области изменится 19 сентября
Для перевозки группы пассажиров с ограниченными возможностями здоровья на один рейс 19 сентября изменится расписание двух пригородных поездов, курсирующих в Саратовской области.
Поезд № 6308 сообщением Аткарск – Саратов-1 отправится со ст. Аткарск в 08:19 и прибудет на конечную ст. Саратов-1 в 10:52 (на 8 минут позже). В пути следования предусмотрены пятиминутные остановки на ст. Татищево (прибытие в 9:26) и о.п. Завод Контакт (прибытие в 10:21).
В обратном направлении группа инвалидов-колясочников поедет на поезде № 6483 сообщением Анисовка – Аткарск, который отправится со станции Анисовка в 17:37 и прибудет на конечную станцию Аткарск в 21:00 (на 21 минуту позже). В пути следования предусмотрены пятиминутные остановки на ст. Саратов-1 (прибытие в 18:37) и ст. Татищево (прибытие в 19:54).
Время отправления и прибытия поездов – местное.