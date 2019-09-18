Портфель брендов и категорий электрооборудования пополняет «СИТИЛИНК»

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Один из самых крупных интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники делает это с целью нарастить собственное присутствие на отечественном рынке электроинструментов. По указанному направлению компания рассчитывает за год добиться почти двукратного роста и увеличить долю на рынке инструментов до 5-7%. «Ситилинк» также предпринимает дополнительные меры по продвижению и активизирует работу в регионах для выполнения поставленных задач.Мобильные устройства, бытовая, цифровая и компьютерная техника – продуктовое ядро ритейлера. Но уже с 2011 года «Ситилинк» в таких направлениях, как электротранспорт, гаджеты для красоты и здоровья, автомобильная электроника, товары категории «умный дом», начал расширять ассортимент. Развитие по направлению электроинструментов дискаунтер усилил с 2016 года: в предыдущем году оборот продаж достиг примерно 1,2 млрд рублей.Оборот ритейлера в категории «Электроинструмент» вырос на 50%, успешнее всего продажи были в Южном и Центральном регионах страны – это итог продаж компании «Ситилинк» в 2018 году. За это время число наименований увеличилось на 550 товарных позиций.Ритейлер расширил товарный ряд от производителей «Зубр», Stayer, Kraftool, Rexant, Hyundai, ввел ряд новых товарных направлений. Дискаунтер начнет торговлю электроинструментом таких производителей, как Daewoo, Sturm, Carver, Berger, Stanley, Einhell и других – в планах увеличить объем продаж и путем привлечения новых брендов.К примеру, с начала 2020 года количество новых товарных позиций Metabo достигнет 100 наименований.