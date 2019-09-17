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Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» пройдет при поддержке «Татнефти»

Новости
Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» пройдет при поддержке «Татнефти»


ПАО «Татнефть» станет партнером республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Мероприятие, которое проводится уже пятнадцатый раз, призвано повысить инновационный потенциал региона. Компания «Татнефть» поддержит проекты, решающие важные экономические, социальные и гуманитарные задачи, участвующие в конкурсе в номинации «Социально-значимые инновации».

Директор благотворительного фонда «Татнефть» Ренат Мамин заявил, что содействие будет оказано, прежде всего, проектам, ориентированным на инноватизацию процессов в производстве, а также направленным на улучшение социально-значимых вопросов жизни в Татарстане.

Айнур Айдельдинов, директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ, считает: вероятность найти актуальные и интересные проекты, вовремя оказать им содействие становится тем выше, чем шире круг экспертов, в числе которых находятся профессионалы из реального сектора экономики. По его словам, последующее сотрудничество с «Татнефтью» даст возможность создать условия для внедрения инновационных решений в экономику республики.