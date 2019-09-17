В Саратове подведены итоги Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

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Торжественная церемония закрытия прошла на сцене Саратовского академического ТЮЗа имени Ю. П. Киселева.С приветственным словом перед участниками, спортсменами, волонтерами выступил губернатор Валерий Радаев."Неделю город Саратов жил Чемпионатом. Только на открытии присутствовали более 10 тысяч человек. Все дни состязаний не было свободных мест на трибунах стадиона «Локомотив». Это еще раз подтверждает популярность пожарно-спасательного спорта, огромное уважение к тем, кто выбрал своей профессией защиту людей, - сказал Валерий Радаев. - В мировом спортивной календаре это событие также оставит особый след. Продолжилась традиция новых рекордов. Прекрасно показали себя юниоры. В этой преемственности уникальность турнира. Мы убедились, что эстафета передается в надежные руки. Такую же надежность и мастерство проявляют спасатели и в своей каждодневной работе".Первый замминистра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян отметил: "Семь дней саратовской недели произвели огромное впечатление. Состоялся прекрасный праздник воли, ловкости, силы духа, любви к жизни, дружбы народов. Искренние слова благодарности Губернатору, всем саратовцам за радушие и замечательные условия, что были созданы для проведения Чемпионата".На торжестве состоялось награждение тренеров, спортсменов - победителей и призеров Чемпионата. В общекомандном зачете золотые медали у России.Флаг Международной спортивной федерации пожарных и спасателей был передан стране проведения следующего Чемпионата мира - Республике Казахстан.Общекомандные места Чемпионата:среди мужчин:1 место - Российская Федерация;2 место - Республика Казахстан;3 место - Чешская Республика.среди женщин:1 место - Российская Федерация;2 место - Чешская Республика;3 место - Республика Беларусь.среди юношей и юниоров:1 место - Российская Федерация;2 место - Республика Беларусь;3 место - Республика Казахстан.среди девушек и юниорок:1 место - Российская Федерация;2 место - Чешская Республика;3 место - Республика Беларусь.