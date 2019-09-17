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В Балашове развернулась выставка-инсталляция «Театр книги»

Новости


14 сентября 2019 года в Балашове прошло открытие III Межрегионального фестиваля «Театральное Прихопёрье».

В Год театра театральным событием можно назвать выставку-инсталляцию «Театр книги», которую представили гостям фестиваля директор Областной универсальной научной библиотеки Л. А. Канушина и заведующая отделом редкой книги А. А. Ястребкова.

В 2001-2002 гг. в Областной библиотеке состоялась премьера спектакля по пьесе французского драматурга Жана-Кристофа Байи «Ночь в библиотеке», где главными героями выступали книги. Тогда в этом спектакле играли молодые артисты Саратовского государственного академического театра драмы им. И. А. Слонова: Наталья Яковлева, Игорь Баголей, Алексей Зыков, Константин Милованов, Андрей Седов и Дмитрий Смирнов. Взяв за основу идею спектакля, сотрудники библиотеки создали выставку-инсталляцию, где книги выступают как актёры.
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