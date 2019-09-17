До конца 2019 года Саратовская область получит восемь новых модернизированных кинозалов
В Саратовской области активно ведутся работы по модернизации кинозалов.
При поддержке министерства культуры России и Фонда кино в рамках реализации национального проекта «Культура» по созданию условий для показа национальных фильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек, Саратовская область до конца 2019 года в структуре бюджетных учреждений получит 8 новых модернизированных кинозалов в Ивантеевском, Калининском, Красноармейском, Питерском, Турковском, Федоровском, Духовницком районах и ЗАТО Шиханы.
Самый масштабный ремонт здания проводится в муниципальной централизованной клубной системе Красноармейского района. В настоящий момент ведется ремонт фойе, гардеробной и санитарного узла, а также демонтаж центрального входа в кинозал и дверных проемов для установки аварийного выхода. Во всем здании будет произведена полная замена электропроводки, установка дверей, пластиковых окон, стяжка полов и стен.