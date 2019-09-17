Денис Тарасов завоевал два "серебра" чемпионата мира
15 сентября в Лондоне (Великобритания) завершились соревнования чемпионата мира под эгидой Международного паралимпийского комитета.
В составе сборной России на чемпионате выступили два саратовских пловца из областной детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «РиФ» - Денис Тарасов и Максим Никифоров.
По итогам соревнований заслуженный мастер спорта Денис Тарасов завоевал 2 серебряные награды в заплыве на 100 и 50 метров вольным стилем.
Еще один спортсмен школы «РиФ» Максим Никифоров боролся за медаль в заплыве на 100 метров брассом (класс SB13). К финишу Максим пришел четвертым.