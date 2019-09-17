Прививку от гриппа сделали больше двухсот тысяч саратовцев
За неделю с 8 по 15 сентября 2019 года по области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по населению и во всех возрастных группах находится на неэпидемическом уровне.
Иммунизация является эффективным способом предупреждения заболевания и профилактики постгриппозных осложнений. Вакцинация против гриппа проводится ежегодно в осенний период вакцинами последнего поколения, содержащими в своём составе высокоочищенные антигены актуальных штаммов вируса гриппа, ежегодно рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения.
В 2019 году в рамках национального календаря профилактических прививок в области планируется привить против гриппа 1 079 000 человек. По данным на 16.09.2019 всего привито против гриппа 202 124 человека (в том числе 51 991 ребенок и 150 133 взрослых), охват населения области вакцинацией против гриппа составил 8,3%.