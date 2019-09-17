Пять саратовских студентов примут участие в финале Международной олимпиады «IT-Планета 2018/19»
5 студентов профессиональных образовательных организаций области успешно прошли отборочные этапы XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19».
Теперь им предстоит принять участие в финале олимпиады, который пройдет с 4 по 7 октября в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
Финалистами олимпиады стали Валентин Белоусов, Артем Каргин, Валентина Скоробогатова (Саратовский областной базовый медицинский колледж), Ильсеяр Шамбазова (Балаковский промышленно-транспортный техникум им. Н.В. Грибанова), Роман Иванисенко (СГТУ имени Гагарина Ю.А.).
В финале примут участие студенты и молодые дипломированные специалисты из России и стран СНГ, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах. Участников ждут 14 конкурсов в номинациях «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника», а также в специальной номинации «Неограниченные возможности», которая направлена на разработку программных решений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.