Сегодня впервые отмечается Всемирный день безопасности пациента
17 сентября 2019 года впервые отмечается Всемирный день безопасности пациента, учрежденный 25 мая 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения.
Цель Всемирного дня – повышение глобальной осведомленности о безопасности пациентов и поощрение общей солидарности действий как профессионального сообщества, так и самих пациентов, их родственников, различных организаций, представляющих интересы пациентов.
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения утверждён План мероприятий, посвященных «Всемирному дню безопасности пациентов» в 2019 году. Ключевой лозунг текущего года в Российской Федерации: «Культура безопасности – ответственность каждого».