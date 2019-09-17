17 сентября 2019 ВТОРНИК
Новости
16:18 | 17 сентября
Юные саратовские шахматисты встретились с международным гроссмейстером Натальей Погониной
15:33 | 17 сентября
В Саратове подведены итоги фотоконкурса «Летние фантазии-2019»
14:50 | 17 сентября
В Саратове подведены итоги Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
14:00 | 17 сентября
В Балашове открывается Виртуальный концертный зал
13:48 | 17 сентября
Конкурс «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан» пройдет при поддержке «Татнефти»
13:05 | 17 сентября
В Балашове развернулась выставка-инсталляция «Театр книги»
12:12 | 17 сентября
До конца 2019 года Саратовская область получит восемь новых модернизированных кинозалов
11:25 | 17 сентября
Денис Тарасов завоевал два "серебра" чемпионата мира
10:38 | 17 сентября
Прививку от гриппа сделали больше двухсот тысяч саратовцев
09:48 | 17 сентября
Пять саратовских студентов примут участие в финале Международной олимпиады «IT-Планета 2018/19»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Сегодня впервые отмечается Всемирный день безопасности пациента

Новости


17 сентября 2019 года впервые отмечается Всемирный день безопасности пациента, учрежденный 25 мая 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Цель Всемирного дня – повышение глобальной осведомленности о безопасности пациентов и поощрение общей солидарности действий как профессионального сообщества, так и самих пациентов, их родственников, различных организаций, представляющих интересы пациентов.

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения утверждён План мероприятий, посвященных «Всемирному дню безопасности пациентов» в 2019 году. Ключевой лозунг текущего года в Российской Федерации: «Культура безопасности – ответственность каждого».
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