Проект «Телемедицина» запустили в онкологической больнице №1 в Москве
В Москве в онкологической больнице №1 начали применять современные технологии для помощи пациентам. В медицинском учреждении запустили проект «Телемедицина». Он даст возможность пациентам получить консультацию врачей дистанционно, используя для этого компьютер или смартфон с доступом к сети интернет.
Главный врач больницы Всеволод Галкин пояснил, что некоторые пациенты не могут приехать в больницу, чтобы проконсультироваться со специалистами. Клиника работает, в том числе и с тяжелыми формами заболеваний, поэтому проект «Телемедицина» позволит оперативно помогать пациентам.
Рекомендации клиентам онкологической больницы №1 могут дать профильные врачи: маммологи, онкологи, радиотерапевты, химиотерапевты, гинекологи, гистологи, эндокринологи. Время консультации – от 15 до 30 минут. В больнице намерены в самое ближайшее время включить в проект специалистов всей профильных направлений. Чтобы пообщаться с врачами клиники дистанционно, необходимо записаться, позвонив в больницу.