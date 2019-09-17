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Проект «Телемедицина» запустили в онкологической больнице №1 в Москве

Новости
Проект «Телемедицина» запустили в онкологической больнице №1 в Москве


В Москве в онкологической больнице №1 начали применять современные технологии для помощи пациентам. В медицинском учреждении запустили проект «Телемедицина». Он даст возможность пациентам получить консультацию врачей дистанционно, используя для этого компьютер или смартфон с доступом к сети интернет.

Главный врач больницы Всеволод Галкин пояснил, что некоторые пациенты не могут приехать в больницу, чтобы проконсультироваться со специалистами. Клиника работает, в том числе и с тяжелыми формами заболеваний, поэтому проект «Телемедицина» позволит оперативно помогать пациентам.

Рекомендации клиентам онкологической больницы №1 могут дать профильные врачи: маммологи, онкологи, радиотерапевты, химиотерапевты, гинекологи, гистологи, эндокринологи. Время консультации – от 15 до 30 минут. В больнице намерены в самое ближайшее время включить в проект специалистов всей профильных направлений. Чтобы пообщаться с врачами клиники дистанционно, необходимо записаться, позвонив в больницу.