14 сентября 2019 СУББОТА
Новости
21:56 | 13 сентября
В Тульской области стартует уникальный проект «Команда развития: Управленческий капитал»
17:07 | 13 сентября
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17:00 | 13 сентября
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14:33 | 13 сентября
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Тульской области стартует уникальный проект «Команда развития: Управленческий капитал»

Новости
Представители правительства Тульской области, муниципальных образований и государственных учреждений проведут серию встреч с финалистами конкурса «Команда развития: Управленческий капитал».
В Тульской области стартует уникальный проект «Команда развития: Управленческий капитал»

Более двухсот человек на одной площадке в рамках уникального образовательного проекта будут заниматься теорией и практикой, генерируя идеи на больших стратегических сессиях и в малых группах, работая по методике «World Cafe».
До конца года планируется провести пять модулей образовательного проекта. Спикерами сессий станут представители ведущих вузов России и мира, в числе которых РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Гонконгский университет науки и технологии, а также эксперты крупных компаний и топ-менеджеры самых разных секторов экономики и бизнеса: АСИ, ВЭБ, Boeing, Ernst & Young, Ward Howell и других.
В Тульской области активно формируют пул молодых эффективных управленцев для работы в органах власти и развития бизнеса в регионе. Цель этой работы – наладить взаимодействие государства и предпринимателей в формате государственно-частного партнерства для реализации обозначенных Президентом РФ национальных проектов.
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