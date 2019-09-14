В Тульской области стартует уникальный проект «Команда развития: Управленческий капитал»
Представители правительства Тульской области, муниципальных образований и государственных учреждений проведут серию встреч с финалистами конкурса «Команда развития: Управленческий капитал».
Более двухсот человек на одной площадке в рамках уникального образовательного проекта будут заниматься теорией и практикой, генерируя идеи на больших стратегических сессиях и в малых группах, работая по методике «World Cafe».
До конца года планируется провести пять модулей образовательного проекта. Спикерами сессий станут представители ведущих вузов России и мира, в числе которых РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Гонконгский университет науки и технологии, а также эксперты крупных компаний и топ-менеджеры самых разных секторов экономики и бизнеса: АСИ, ВЭБ, Boeing, Ernst & Young, Ward Howell и других.
В Тульской области активно формируют пул молодых эффективных управленцев для работы в органах власти и развития бизнеса в регионе. Цель этой работы – наладить взаимодействие государства и предпринимателей в формате государственно-частного партнерства для реализации обозначенных Президентом РФ национальных проектов.
Более двухсот человек на одной площадке в рамках уникального образовательного проекта будут заниматься теорией и практикой, генерируя идеи на больших стратегических сессиях и в малых группах, работая по методике «World Cafe».
До конца года планируется провести пять модулей образовательного проекта. Спикерами сессий станут представители ведущих вузов России и мира, в числе которых РАНХиГС, НИУ ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Гонконгский университет науки и технологии, а также эксперты крупных компаний и топ-менеджеры самых разных секторов экономики и бизнеса: АСИ, ВЭБ, Boeing, Ernst & Young, Ward Howell и других.
В Тульской области активно формируют пул молодых эффективных управленцев для работы в органах власти и развития бизнеса в регионе. Цель этой работы – наладить взаимодействие государства и предпринимателей в формате государственно-частного партнерства для реализации обозначенных Президентом РФ национальных проектов.