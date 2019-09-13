13 сентября 2019 ПЯТНИЦА
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Объемы производства рельсов наращивает «УРАЛВОЕНКОН-СН»

Новости
Объемы производства рельсов наращивает «УРАЛВОЕНКОН-СН»


Объемы производства наращивает Уральский завод стальных военных конструкций специального назначения («Уралвоенкон-СН»).

До 2016 года предприятие выпускало продукцию только по заказу оборонно-промышленного комплекса. За 9 месяцев текущего года предприятие, выпускающее уже и для коммерческих организаций железнодорожные рельсы Р65, крановые рельсы КР70 и КР100, а также трамвайные рельсы РТ62, сумело увеличить объемы производства рельсов на 7,4%. При этом предприятие получает благодарственные отзывы от потребителей, которые довольны высоким качеством производимых на «Уралвоенкон-СН» рельсов, рассказала Мария Бортникова, глава информационной службы завода «Уралвоенкон-СН», отметив также грамотную работу по сбыту продукции Торгового дома в Москве.

За три года руководству завода удалось вывести «Уралвоенкон-СН» (https://uralvoenkon.ru/) из дефицитного бюджета и осуществить частичную модернизацию производственных мощностей. Также подготовлен план развития предприятия «Модернизация 2025», в соответствии с которым все устаревшие линии по производству сортового и фасонного металлопроката будут полностью заменены.