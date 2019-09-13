В Саратовской области продолжается подготовка кормов
В хозяйствах муниципальных районов Саратовской области продолжается заготовка кормов.
На предстоящую зимовку для сельскохозяйственных животных заготовлено сена в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах 240,3 тыс. тонн (107% от плана), сенажа 44,4 тыс. тонн (116% от плана), соломы 265,7 тыс. тонн (101%) от плана, силоса 110,8 тыс. тонн.
Заготовка кормов продолжается. На одну условную голову скота заготовлено 14,32 ц к. ед.
Зернофуража засыпано 183 тыс. тонн (103% от потребности).
Населением для личных подворий области заготовлено сена более 500 тыс. тонн.