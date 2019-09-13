13 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:07 | 13 сентября
В Саратовском ТЮЗе - премьера спекталя "Тропа"
17:00 | 13 сентября
В Саратовской области продолжается подготовка кормов
16:20 | 13 сентября
Областная научная библиотека приглашает саратовцев на День города
15:47 | 13 сентября
Россиянка установила новый мировой рекорд на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
15:00 | 13 сентября
ПФР разъясняет, кто может стать предпенсионером досрочно
14:33 | 13 сентября
Объемы производства рельсов наращивает «УРАЛВОЕНКОН-СН»
14:08 | 13 сентября
На ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове установлено восемь мировых рекордов
13:20 | 13 сентября
В саратовских лесах действует ограничение пребывания граждан
12:30 | 13 сентября
Авиапассажирами аэропорта Гагарин будут протестированы ночные автобусные рейсы
11:39 | 13 сентября
Вложение "человеческого капитала" : в ОАО "РЖД" обсудили эффективность взаимодействия бизнеса и HR-служб
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области продолжается подготовка кормов

Новости


В хозяйствах муниципальных районов Саратовской области продолжается заготовка кормов.

На предстоящую зимовку для сельскохозяйственных животных заготовлено сена в сельхозпредприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах 240,3 тыс. тонн (107% от плана), сенажа 44,4 тыс. тонн (116% от плана), соломы 265,7 тыс. тонн (101%) от плана, силоса 110,8 тыс. тонн.

Заготовка кормов продолжается. На одну условную голову скота заготовлено 14,32 ц к. ед.

Зернофуража засыпано 183 тыс. тонн (103% от потребности).

Населением для личных подворий области заготовлено сена более 500 тыс. тонн.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код