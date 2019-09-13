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Вложение "человеческого капитала" : в ОАО "РЖД" обсудили эффективность взаимодействия бизнеса и HR-служб
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Вложение "человеческого капитала" : в ОАО "РЖД" обсудили эффективность взаимодействия бизнеса и HR-служб

Новости
Вложение "человеческого капитала" : в ОАО "РЖД" обсудили эффективность взаимодействия бизнеса и HR-служб

С 11 по 13 сентября на Приволжской железной дороге, в Саратове и Волгограде, прошло сетевое совещание заместителей руководителей филиалов ОАО "РЖД" по кадрам и социальным вопросам "HR и бизнес: создавая будущее вместе". В мероприятии, собравшем более 100 представителей 16 железных дорог России, приняли участие генеральный директор-председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров, руководители HR блока компании, ректоры железнодорожных ВУЗов и лучшие выпускники HR программ, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев и заместитель губернатора Волгоградской области Валерий Бахин.

На панельных площадках форума затрагивалась тема развития человеческого капитала, способствующего повышению эффективности ОАО "РЖД", а также были представлены проекты образовательной программы "Новая реальность управления персоналом". По итогам голосования лучшей признана работа «Адаптация сотрудников в первый год работы в Компании», подготовленная специалистами Приволжской железной дороги.

Подводя итоги сетевого совещания, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Шаханов отметил:

- В ходе подготовки к сегодняшнему совещанию мы оттолкнулись от запросов производства и бизнеса в области HR и разработали план мероприятий. Сейчас наша основная задача состоит в том, чтобы в ближайший год их реализовать.