13 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:07 | 13 сентября
В Саратовском ТЮЗе - премьера спекталя "Тропа"
17:00 | 13 сентября
В Саратовской области продолжается подготовка кормов
16:20 | 13 сентября
Областная научная библиотека приглашает саратовцев на День города
15:47 | 13 сентября
Россиянка установила новый мировой рекорд на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
15:00 | 13 сентября
ПФР разъясняет, кто может стать предпенсионером досрочно
14:33 | 13 сентября
Объемы производства рельсов наращивает «УРАЛВОЕНКОН-СН»
14:08 | 13 сентября
На ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове установлено восемь мировых рекордов
13:20 | 13 сентября
В саратовских лесах действует ограничение пребывания граждан
12:30 | 13 сентября
Авиапассажирами аэропорта Гагарин будут протестированы ночные автобусные рейсы
11:39 | 13 сентября
Вложение "человеческого капитала" : в ОАО "РЖД" обсудили эффективность взаимодействия бизнеса и HR-служб
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Областная научная библиотека приглашает саратовцев на День города

Новости


Областная научная библиотека приглашает саратовцев на День города.

Программа откроется в 15:30 в зале новых поступлений со встречи с одним из старейших артистов Саратовского ТЮЗа им. Ю.П. Киселева Владимиром Ивановичем Коневым. За годы работы на профессиональной сцене прославленного детского театра России Владимир Иванович сыграл более 70 ролей. В программе встречи: рассказ о творческом пути артиста, представление его стихов, большая часть которых посвящена спектаклям театра, коллегам, ролям, проведение театральной викторины по стихам Владимира Конева. Самые активные участники викторины получат уникальные памятные подарки от Саратовского ТЮЗа.

В 16:30 в зале новых поступлений состоится презентация работ фотохудожника и краеведа Н.В. Храпуна «Прогулки по старому Саратову». На выставке представлено большое количество интересных мелочей уходящего города, мимо которых многие из нас подчас проходят мимо, даже не обращая на них внимания. Это и истертые лестничные ступени, чугунные перила, деревянные резные коньки крыш…

Атмосферу праздника поддержит ансамбль русской песни «Мелодия души» (руководитель – А.Н. Шалаев) Городского дома культуры национального творчества.

В 17:00 в зале новых поступлений начнется историко-краеведческая гостиная «Мой город вечно юный и родной!», в ходе которой будет рассказано об истории образования Саратова, важнейших событиях, происходивших в городе, интересных фактах. В программе мероприятия примут участие русский народный хор «Отрада» (художественный руководитель – Ф. Мерзляков), поэты Н. Тремасова и А. Молотилина, бард И. Тернов и другие.

На книжно-иллюстративных выставках «Любимый город – наша гордость» и «Страницы истории Саратовского края» из фонда отдела редкой книги представлено всё многообразие литературы по историческому развитию, географии, культуре Саратова и Саратовской области.
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