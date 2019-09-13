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Россиянка установила новый мировой рекорд на ЧМ по пожарно-спасательному спорту

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12 сентября, на стадионе «Локомотив» в Саратове завершились состязания в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями.

Напомним, правила соревнований предусматривают в данной дисциплине преодоление «стометровки» с установленными на ней препятствиями в виде бума и забора. При этом спортсменам необходимо грамотно проложить рукавную линию. На все это у спортсменов уходят считанные секунды. Главная битва в финале разыгралась между спортсменами из Российской Федерации, Чешской Республики и Республики Беларусь.

Россиянка Василина Хомутова установила новый мировой рекорд, преодолев 100-метровую полосу препятствий за 16,54 сек.

В итоге в ходе напряженной и зрелищной борьбы места распределились следующим образом:

В возрастной категории «юноши 14 лет и младше» 1 место – Стражец Вячеслав (17,67 сек.) Российская Федерация; 2 место – Коршак Виктор (18,00 сек.) Республика Казахстан; 3 место – Ласынов Николай (19,14 сек.) Российская Федерация.

В возрастной категории «юноши 15-16 лет» 1 место – Федоров Артем (15,99 сек.) Российская Федерация; 2 место – Васин Сергей (16,71 сек.) Российская Федерация; 3 место – Беличек Петр (16,88 сек.) Чешская Республика.

В возрастной категории «юниоры 17-18 лет» 1 место – Хабибуллин Артем (16,61 сек.) Российская Федерация; 2 место – Исбасаров Ильдар (17,27 сек.) Республика Казахстан; 3 место – Бойцов Михаил (18,81 сек.) Российская Федерация.

В возрастной категории «девушки 14 лет и младше» 1 место – Хованцова Тереза (18,12 сек.) Чешская Республика; 2 место – Наумова Валерия (18,57 сек.) Российская Федерация; 3 место – Малюгина Александра (20,63 сек.) Российская Федерация.

В возрастной категории «девушки 15-16 лет» 1 место - Хомутова Василина (16,59 сек.) Российская Федерация; 2 место – Юртаева Милана (19,70 сек.) Российская Федерация; 3 место – Пошвенчук Александра (22,11 сек.) Республика Беларусь.

В возрастной категории «юниорки 17-18 лет» 1 место – Фурик Валерия (16,89 сек.) Республика Беларусь; 2 место – Ценова Олеся (18,99 сек.) Российская Федерация; 3 место – Веброва Катерина (20,15 сек.) Чешская Республика.

Среди женщин победу одержали:

1 место – Еремина Людмила, 15,61 сек. (Российская Федерация);

2 место – Доканева Анжелика, 15,71 сек. (Российская Федерация);

3 место – Бутулова Дана, 15,87 сек. (Чешская Республика).

Среди мужчин победу одержали:

1 место – Сидоренко Владимир, 14,76 сек. (Российская Федерация);

2 место – Клвана Даниель, 14,81 сек. (Чешская Республика);

3 место – Курбанов Дамир, 18, 41 сек. (Российская Федерация).
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