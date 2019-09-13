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ПФР разъясняет, кто может стать предпенсионером досрочно

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ПФР разъясняет, кто может стать предпенсионером досрочно.

Право на большинство предпенсионных* льгот возникает за 5 лет до нового возраста выхода на пенсию с учетом переходного периода. Так, в 2019 году предпенсионерами являются женщины, достигшие возраста 51 год и мужчины, достигшие возраста 56 лет. Это касается жителей области, выходящих на пенсию по общим основаниям.
Право на льготы, предусмотренные законодательством для предпенсионеров, распространяется также и на граждан, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Внимание! У каждой категории «досрочников» - разные критерии для приобретения права на статус предпенсионера.
Предпенсионный возраст для граждан, у которых право на досрочное назначение страховой пенсии связано с достижением определенного возраста, предусмотренного законодательством, наступает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию. Так:
жители области, имеющие «северный» страховой стаж, смогут подтвердить статус предпенсионера в 2019 году при наличии стажа работы 15 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в приравненных к ним местностях (женщины – с 46 лет и мужчины – с 51 года);
многодетные матери, имеющие 5 детей и более, и воспитавших их до 8 лет, могут подтвердить статус предпенсионера с 45 лет. Жительницы области с четырьмя детьми – с 51 года, с тремя детьми – с 52 лет;
граждане, которые заняты в определенных профессиях (по Спискам №1, №2 и др.), могут стать предпенсионерами при условии осуществления работы по соответствующей специальности на момент обращения за подтверждением статуса предпенсионера.

Например, работники опасных и тяжелых профессий смогут стать предпенсионерами при достижении возраста 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин (по Списку №1) и 45 лет для женщин и 50 лет для мужчин (по Списку №2).
Водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) получат предпенсионные льготы, начиная с 45 лет – женщины, а начиная с 50 лет – мужчины.

Специалисты противопожарной службы (женщины и мужчины) могут стать предпенсионерами в 45 лет, профессионалы аварийно-спасательной службы, как женщины, так и мужчины, – в 35 лет.

Важно! Если гражданин уже не работает по специальности, дающей право на досрочную страховую пенсию, то дополнительное условие – соблюдение стажевых условий для назначения досрочной страховой пенсии, предусмотренных законодательством для конкретной профессии.

Жители области, у которых право на досрочную пенсию возникает при выработке специального страхового стажа независимо от возраста (врачи, учителя и другие работники), получат статус предпенсионера, как выработают необходимый стаж.

Так, школьный учитель, который в августе 2019 года выработал необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет считаться предпенсионером.
Для подтверждения статуса предпенсионера гражданам, претендующим на досрочную страховую пенсию по старости, следует обращаться в управление Пенсионного фонда РФ.
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