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На ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове установлено восемь мировых рекордов

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Директор Исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин поделился впечатлениями о проходящих в Саратове соревнованиях.

«Уже во второй день в Саратове в рамках Чемпионатов мира по пожарно - спасательному спорту установлено 8 мировых рекордов. Это, безусловно, говорит о развитии нашего спорта, о высоком уровне подготовки пожарных. К сожалению, многие зрители расстроились, что вчера в дисциплине подъем по штурмовой лестнице среди мужчин представители сборной России заняли только второе и третье место. Но, на мой взгляд, это говорит о честной борьбе. Судьи не подсуживают в пользу России», - рассказал Андрей Калинин.

Он отметил, что у сборных России, как и остальных команд, еще есть все шансы победить в Чемпионате мира по пожарно – спасательному спорту: «Победитель Чемпионата определится в командном зачете. На данный момент в дисциплине подъем по штурмовой лестнице в общем зачете лидируют женская и мужская сборная России», - отметил Калинин.

Он рассказал, что иностранные гости были поражены церемонией открытия. «Наши иностранные коллеги оценили высоко гостеприимство Саратова. Многих поразило яркое открытие. Помимо спортивной программы, есть и культурная. Команды познакомились с достопримечательностями города. Всем очень нравится».

Он подчеркнул, что по решению Международной спортивной федерации пожарных и спасателей следующий Чемпионат мира среди мужчин пройдет в Казахстане. По его словам, делегация из этой страны уже оценила высокий уровень организации в Саратове: «Они признаются, что им придется поднять планку запланированных мероприятий».
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области
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