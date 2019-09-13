13 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:07 | 13 сентября
В Саратовском ТЮЗе - премьера спекталя "Тропа"
17:00 | 13 сентября
В Саратовской области продолжается подготовка кормов
16:20 | 13 сентября
Областная научная библиотека приглашает саратовцев на День города
15:47 | 13 сентября
Россиянка установила новый мировой рекорд на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
15:00 | 13 сентября
ПФР разъясняет, кто может стать предпенсионером досрочно
14:33 | 13 сентября
Объемы производства рельсов наращивает «УРАЛВОЕНКОН-СН»
14:08 | 13 сентября
На ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове установлено восемь мировых рекордов
13:20 | 13 сентября
В саратовских лесах действует ограничение пребывания граждан
12:30 | 13 сентября
Авиапассажирами аэропорта Гагарин будут протестированы ночные автобусные рейсы
11:39 | 13 сентября
Вложение "человеческого капитала" : в ОАО "РЖД" обсудили эффективность взаимодействия бизнеса и HR-служб
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В саратовских лесах действует ограничение пребывания граждан

Новости


Министерство природных ресурсов и экологии области информирует жителей и гостей Саратовской области о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесах.

С начала пожароопасного сезона в лесах Саратовской области было выявлено 75 нарушений требований Правил пожарной безопасности. За их нарушение к ответственности привлечено 75 лиц, сумма назначенных административных штрафов составила 278,5 тыс. руб.

С 26 августа 2019 года на территории области введен особый противопожарный режим и ответственность за нарушения пожарной безопасности в лесах усилилась. Так, разжигание костров и замусоривание земель лесного фонда влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код