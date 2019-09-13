В саратовских лесах действует ограничение пребывания граждан

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С начала пожароопасного сезона в лесах Саратовской области было выявлено 75 нарушений требований Правил пожарной безопасности. За их нарушение к ответственности привлечено 75 лиц, сумма назначенных административных штрафов составила 278,5 тыс. руб.С 26 августа 2019 года на территории области введен особый противопожарный режим и ответственность за нарушения пожарной безопасности в лесах усилилась. Так, разжигание костров и замусоривание земель лесного фонда влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.