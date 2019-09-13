13 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:07 | 13 сентября
В Саратовском ТЮЗе - премьера спекталя "Тропа"
17:00 | 13 сентября
В Саратовской области продолжается подготовка кормов
16:20 | 13 сентября
Областная научная библиотека приглашает саратовцев на День города
15:47 | 13 сентября
Россиянка установила новый мировой рекорд на ЧМ по пожарно-спасательному спорту
15:00 | 13 сентября
ПФР разъясняет, кто может стать предпенсионером досрочно
14:33 | 13 сентября
Объемы производства рельсов наращивает «УРАЛВОЕНКОН-СН»
14:08 | 13 сентября
На ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове установлено восемь мировых рекордов
13:20 | 13 сентября
В саратовских лесах действует ограничение пребывания граждан
12:30 | 13 сентября
Авиапассажирами аэропорта Гагарин будут протестированы ночные автобусные рейсы
11:39 | 13 сентября
Вложение "человеческого капитала" : в ОАО "РЖД" обсудили эффективность взаимодействия бизнеса и HR-служб
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Авиапассажирами аэропорта Гагарин будут протестированы ночные автобусные рейсы

Новости


В целях изучения пассажиропотока и улучшения обслуживания авиапассажиров в тестовом режиме организуется «ночной рейс» по маршруту «Аэропорт Гагарин - Саратов (Автовокзал)» .

Время оправления из воздушной гавани установлено таким образом, чтобы им могли воспользоваться пассажиры, прибывающие в Саратов ночными рейсами.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко так пояснил: «Это позволит понять потребности жителей Саратова в автобусах в ночное время, а значит, по итогам тестовых рейсов принять правильное решение».

Первый тестовый (ежедневный) рейс состоится в ночь 14 сентября, отправление в 3.15 из аэропорта.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код