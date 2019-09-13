Авиапассажирами аэропорта Гагарин будут протестированы ночные автобусные рейсы
В целях изучения пассажиропотока и улучшения обслуживания авиапассажиров в тестовом режиме организуется «ночной рейс» по маршруту «Аэропорт Гагарин - Саратов (Автовокзал)» .
Время оправления из воздушной гавани установлено таким образом, чтобы им могли воспользоваться пассажиры, прибывающие в Саратов ночными рейсами.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко так пояснил: «Это позволит понять потребности жителей Саратова в автобусах в ночное время, а значит, по итогам тестовых рейсов принять правильное решение».
Первый тестовый (ежедневный) рейс состоится в ночь 14 сентября, отправление в 3.15 из аэропорта.