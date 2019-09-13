В Саратовском ТЮЗе - премьера спекталя "Тропа"

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Философская сказка Феликса Зальтена о взрослении и становлении оленёнка по имени Бемби известна миру по классическому мультфильму Уолта Диснея. Российским читателям роман о Бемби открыл авторский пересказ с немецкого языка, написанный выдающимся писателем Юрием Нагибиным. В предисловии к роману Нагибин написал, что «эта добрая книга воспитывает сердце», учит человека не употреблять во зло свою силу против малых сил. Юрий Петрович Ошеров прочитал роман Зальтена как философскую историю, в которой на первый план вышли вопросы о поиске своего пути в жизни, смене поколений и ответственности за ближнего.Работу над «Бемби» Юрий Петрович Ошеров вёл больше года, началу репетиций предшествовала серьёзная подготовка и внимательный разбор глубоко взволновавшего его материала. Юрий Петрович написал собственную инсценировку по роману Зальтена и дал версии Саратовского ТЮЗа название — «Тропа». В этом тексте и замысле будущего спектакля сошлись воедино все накопленные за годы работы в детском театре Юрием Петровичем Ошеровым чаяния и тревоги за своего зрителя. История Бемби театральна, она не только волнует душу, но и задает важные вопросы о жизни, помогает воспитывать не через назидание, но через эмоциональное, духовное сопереживание персонажу.В версии Саратовского ТЮЗа важен не только процесс познания мира, который открывается перед Бемби во всём своём многообразии — от открытых, залитых солнцем лесных полян до тёмных и страшных троп в чаще леса. Особое значение в инсценировке приобретает образ мудрого наставника — Старого Вожака, который помогает Бемби выбрать верную тропу, сохранить жизнь не только себе, но и помочь остальным жителям сказочного леса.Мир лесных обитателей романа таит в себе немало опасностей, но он также завораживающе красив — очарование силой и величием природы одна из центральных тем для Зальтена. В «Тропе» Юрий Петрович Ошеров выступил такжекак автор сценографического решения — он сам создал макет к спектаклю, преобразив Большую сцену театра в полный загадок, лесных тайников сказочный лес. Благодаря чудесам театра и возможностям большой сцены ТЮЗа лес рассказывает зрителю свою собственную историю, он живёт и дышит, шумит на тысячу голосов — здесь в одночасье может измениться погода или время года.Юрий Петрович Ошеров начал репетиции «Тропы» весной 2019 года, провёл застольный период и вышел с артистами на сцену за несколько недель до того как его трагически не стало... Перед Саратовским ТЮЗом встала непростая задача довести спектакль до премьеры, сохранив в нём все заложенные Юрием Петровичем Ошеровым смыслы.Заканчивать работу над постановкой будет артист труппы театра, режиссёр Алексей Чернышёв — Юрий Ошеров был в числе его наставников в актёрской профессии. Режиссёрское ремесло по рекомендации Юрия Петровича Алексей Чернышёв осваивает на курсе Юрия Погребничко в Театральном институте им. Щукина в Москве. Саратовские зрители знакомы с постановками Алексея Чернышёва по хитам Студии Табакова «Питер Пэн», «Незнайка на Луне» и другим детским спектаклям.Работу над созданием декораций по макету Юрия Петровича завершит художник по костюмам спектакля и новый главный художник Саратовского ТЮЗа Ольга Колесникова. За пластическое решение спектакля, как и в прошлых работах Юрия Петровича Ошерова, отвечает артист театра и хореограф Алексей Кривега.Спектакль обращён к зрителю старше 12 лет и говорит с подростками на темы взросления, дружбы и первой любви, поиска своего пути в жизни.В спектакле заняты: народная артистка России Светлана Лаврентьева, заслуженный артист России Валерий Емельянов, артисты театра Владимир Конев, Александра Карельских, Олег Верин, Мария Лучкова, Мария Полозова, Евгения Кутенева, Александр Степанов, Ольга Лисенко, Вадим Самаркин, Михаил Селиванов, Юлия Мещерякова, Александр Тремасов, Владимир Егоров, Анна Соседова, а также студенты Театрального института СГК им. Л.В. Собинова.