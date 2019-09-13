Аэропорт «Гагарин» принял первый рейс авиакомпании «ИрАэро» из Москвы

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«ИрАэро» начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва-Саратов-Москва на самолетах «Сухой Суперджет-100» улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) и рассчитанных на 103 посадочных места.По традиции, первый рейс авиакомпании в аэропорту «Гагарин» встретили «водной аркой» из пожарных машин, а для прибывших пассажиров был празднично украшен зал выдачи багажа.Рейсы авиакомпании «ИрАэро» из Домодедово в аэропорт «Гагарин» будут выполняться четыре раза в неделю. Вылет из Москвы в Саратов по понедельникам и средам в 20:10 (мск), а по вторникам и пятницам в 23:40 (мск). Вылет из Саратова в Москву по вторникам и четвергам в 7:45, а по средам и субботам в 8:30 по местному времени. Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», - сообщает пресс-служба аэропорта.