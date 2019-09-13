13 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 12 сентября
Аэропорт «Гагарин» принял первый рейс авиакомпании «ИрАэро» из Москвы
16:18 | 12 сентября
Новый арт-объект появился на пешеходной зоне улицы Рахова
15:31 | 12 сентября
Саратовский этнографический музей приглашает на «Уютные посиделки в городской усадьбе»
14:40 | 12 сентября
В Саратове состоится «Всероссийский экономический диктант»
13:53 | 12 сентября
На сцене Академдрамы выступит студенческий театр "Штурм"
13:00 | 12 сентября
В музее краеведения - выставка «Наградное и подарочное оружие»
12:00 | 12 сентября
В Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости
11:05 | 12 сентября
На комбинате «Ураласбест» состоялся праздник многодетных семей
10:31 | 12 сентября
Саратовской области продолжают сбор овощных культур
09:39 | 12 сентября
Свобода выбора. 5 ситуаций, когда мы выбираем безалкогольное пиво
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Новый арт-объект появился на пешеходной зоне улицы Рахова

Новости


Сегодня, 12 сентября, на бульваре ул. Рахова между ул. Шелковичная и ул. Новоузенская ведется установка нового арт-объекта – старинной вентиляционная тумба XIX века.

Автором идеи проекта «Саратовские артефакты» стал блогер и краевед Владимир Лешуков.

«Благодарю всех, кто поддерживает, помогает, предлагает идеи, участвует в преображении города к лучшему. Мы вместе - большая сила», - отмечал он на своей станице в социальной сети Фейсбук.

Объект был отреставрирован. Работы по установке ведет МБУ «Служба благоустройства города» при участии администрации Октябрьского район.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код