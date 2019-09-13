Новый арт-объект появился на пешеходной зоне улицы Рахова
Сегодня, 12 сентября, на бульваре ул. Рахова между ул. Шелковичная и ул. Новоузенская ведется установка нового арт-объекта – старинной вентиляционная тумба XIX века.
Автором идеи проекта «Саратовские артефакты» стал блогер и краевед Владимир Лешуков.
«Благодарю всех, кто поддерживает, помогает, предлагает идеи, участвует в преображении города к лучшему. Мы вместе - большая сила», - отмечал он на своей станице в социальной сети Фейсбук.
Объект был отреставрирован. Работы по установке ведет МБУ «Служба благоустройства города» при участии администрации Октябрьского район.