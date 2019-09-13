Саратовский этнографический музей приглашает на «Уютные посиделки в городской усадьбе»
13 сентября 2019 г. с 16.00 до 19.00 в Саратовском этнографическом музее состоится благотворительная акция «Уютные посиделки в городской усадьбе», посвященная Дню города.
Музей представит посетителям занимательную интерактивную программу. Начнется она с чаепития в старинной усадьбе. Гости музея не только продегустируют разнообразные сорта любимого народного напитка, чая, но и узнают интересные истории и любопытные факты о его пользе и традициях чаепития.
Инсталляция и дефиле коллекций японской и русской традиционной одежды театра костюма «Ариадна» Лицея-интерната естественных наук соединятся с показом старинной этнографической коллекции, а народные игры развеселят и помогут почувствовать и понять народную культуру. В заключение вечера посетители смогут насладиться звучанием старинных народных инструментов из разных уголков мира.