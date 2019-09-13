В Саратове состоится «Всероссийский экономический диктант»
9 октября 2019 года состоится общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант».
Тема Диктанта в этом году: «Сильная экономика – процветающая Россия!»
Организатором Диктанта выступает Вольное экономическое общество России при участии Международного Союза экономистов, администраций субъектов РФ, Финансового университета при Правительстве РФ и других ведущих вузов России, институтов Российской академии наук.
Диктант направлен на определение и повышение уровня экономической грамотности населения в целом и его отдельных возрастных и профессиональных групп, развитие интеллектуального потенциала молодежи, оценку экономической активности и экономической грамотности населения различных субъектов Российской Федерации.
Принять участие в акции могут учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций и учащиеся организаций среднего профессионального образования, студенты образовательных организаций высшего образования, а также любые иные лица.