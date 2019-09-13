На сцене Академдрамы выступит студенческий театр "Штурм"
Сегодня на большой сцене Саратовского государственного академического театра драмы им. И.А. Слонова состоится показ спектакля студенческого театра Саратовского социально-экономического университета РЭУ им. Г.В. Плеханова «Штурм» по повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
Спектакль стал победителем регионального этапа театрального фестиваля «Театральное Приволжье», который реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
«Идея показа спектакля «Старик и море» на сцене театра драмы нашла поддержку у Губернатора Саратовской области Валерия Радаева, - поясняет выпускник Эконома, актер Максим Сироткин. - Именно благодаря инициативе главы региона наш студенческий театр «Штурм» впервые выступит на сцене одного из ведущих театров Саратова».
Спектакль дебютировал в 2018 году на сцене ССЭИ в рамках ежегодного областного фестиваля «Саратовская студенческая весна». В июле 2019 годаребята покорили зрителей на Молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга - 2019».