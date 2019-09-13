В музее краеведения - выставка «Наградное и подарочное оружие»
17 сентября в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки Центрального музея Вооруженных Сил «Наградное и подарочное оружие».
В мероприятии планируется участие министра культуры области Татьяны Гараниной, директора Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Александра Никонова.
Впервые в Саратове будут представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.
Ретроспектива военной истории страны начинается с Гражданской войны, продолжается оружием участников Великой Отечественной войны и советских послевоенных руководителей Вооруженных Сил.
Ряд образцов подарочного охотничьего оружия относится к сфере увлечений государственных деятелей, но вместе с тем носит дипломатический характер. Это подарки Л.И. Брежневу от президента Финляндской Республики Урхо К. Кекконена и первого секретаря Монгольской народно-революционной партии Юмжагийна Цеденбала.
Оружейных подарков удостаиваются и учреждения Вооруженных Сил, пример тому – Центральный музей Вооруженных Сил СССР, получивший парадную шпагу от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Бельгии генерал-лейтенанта Ж. Виворио в 1968 г.