На комбинате «Ураласбест» состоялся праздник многодетных семей

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Как отметили в профкоме комбината, предприятие уделяет большое внимание многодетным семьям, которых здесь более 170. В них воспитываются по 3 и более детей. В этом году перед 1 сентября этим семьям была выплачена единовременная материальная помощь, общая сумма которой составила 5,7 млн рублей.Комбинат всегда стремится создавать максимально благоприятные условия для своих сотрудников и жителей города Асбест – это и материальная поддержка работников, и инвестиции в инфраструктуру города, и проведение массовых мероприятий.Многодетные семьи сотрудников комбината получают путевки в санатории и оздоровительные лагеря для детей, при рождении ребенка выплачивается пособие в размере среднемесячной зарплаты на ОАО «Ураласбест» одному из родителей.«Ураласбест» обеспечивает экологическую безопасность на предприятии и в городе, регулярно модернизируя производство и устанавливая пылеулавливающие конструкции, новые фильтры, следуя самым жестким нормативам по чистоте воздуха в населенном пункте и окрестностях.