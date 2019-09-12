12 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:00 | 12 сентября
В Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости
11:05 | 12 сентября
На комбинате «Ураласбест» состоялся праздник многодетных семей
10:31 | 12 сентября
Саратовской области продолжают сбор овощных культур
09:39 | 12 сентября
Свобода выбора. 5 ситуаций, когда мы выбираем безалкогольное пиво
09:15 | 12 сентября
В текущем году на лесовосстановление и формирование запаса лесных семян предусмотрено 18,9 миллиона рублей
17:25 | 11 сентября
Достройку проблемного дома в Саранске профинансировал «ПРОМИНСТРАХ»
17:00 | 11 сентября
В министерстве строительства и ЖКХ области распределили семь квартир среди детей-сирот
16:18 | 11 сентября
В конкурсной программе фестиваля «Театральное Прихоперье» участвуют девять театров
15:27 | 11 сентября
Определены первые победители ЧМ по пожарно-спасательному спорту
14:30 | 11 сентября
Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

На комбинате «Ураласбест» состоялся праздник многодетных семей

Новости
На комбинате «Ураласбест» состоялся праздник многодетных семей

Накануне нового учебного года на комбинате «Ураласбест» по традиции провели большой праздник для многодетных семей.

Как отметили в профкоме комбината, предприятие уделяет большое внимание многодетным семьям, которых здесь более 170. В них воспитываются по 3 и более детей. В этом году перед 1 сентября этим семьям была выплачена единовременная материальная помощь, общая сумма которой составила 5,7 млн рублей.

Комбинат всегда стремится создавать максимально благоприятные условия для своих сотрудников и жителей города Асбест – это и материальная поддержка работников, и инвестиции в инфраструктуру города, и проведение массовых мероприятий.

Многодетные семьи сотрудников комбината получают путевки в санатории и оздоровительные лагеря для детей, при рождении ребенка выплачивается пособие в размере среднемесячной зарплаты на ОАО «Ураласбест» одному из родителей.
«Ураласбест» обеспечивает экологическую безопасность на предприятии и в городе, регулярно модернизируя производство и устанавливая пылеулавливающие конструкции, новые фильтры, следуя самым жестким нормативам по чистоте воздуха в населенном пункте и окрестностях.