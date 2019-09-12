Свобода выбора. 5 ситуаций, когда мы выбираем безалкогольное пиво

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Еще несколько лет назад безалкогольное пиво считалось напитком тех, кому не повезло. Например, того, кому надо развозить шумную компанию после веселого пикника, или того, кому нельзя алкоголь.Что изменилось? Всё. Его величество ЗОЖ поднялся на трон, ее величество осознанность вошла в моду.Мы подобрали для вас пять ситуаций, когда нет-повода-не-выпить. Даже если вам нужно остаться в трезвом уме и твердой памяти.Говорят, безалкогольное пиво было изобретено специально для водителей. Не совсем. На самом деле, пиво без алкоголя было создано во время Сухого Закона в Америке. И только спустя 50 лет стало напитком для тех, кто за рулем.Так или иначе, если вы собрались в автопутешествие, то безалкогольное пиво – ваш друг, товарищ и брат. Безалкогольное пиво освежает, не нарушает координацию движений и внимание и смело проходит все проверки на промилле.Утром бег, вечером зал, и так минимум 3 дня в неделю. Алкоголь и тренировки не очень уживаются. А вот безалкогольное пиво делает их только краше.Почему?У любого пива мощная социальная функция. С безалкогольным пивом вы сможете спокойно встречаться с друзьями после тренировки и не чувствовать себя белой вороной.К тому же безалкогольное пиво помогает быстро восстановить баланс после нагрузок. Есть пример немецкой олимпийской сборной, которая выпила на зимних играх в Корее 3,5 тонны (!) безалкогольного пива и получила второе место в общем олимпийском зачете. Врачи сборной подтвердили: те, кто пил «нон-алко» меньше болели ОРВИ и болезнями дыхательных путей. Да и просто в целом чувствовали себя лучше. Все-таки, где пиво, там и праздник.Безалкогольное пиво подойдет и тем, кто решился худеть. В нем около 20 кКал в 100 г и всего 4% углеводов – великолепная альтернатива газировкам. Главное, не заедать пиво сухариками, солеными орешками и прочими высококалорийными продуктами.Если вы не герой сериала Mad men, наверное, вы не пьете алкоголь во время рабочего ланча. А вот безалкогольное пиво – отличный выбор. Дело в том, что лагер отлично оттеняет вкусовые качества многих блюд. Получается обед гурмана, за которым можно говорить тосты без последствий для вашей карьеры. Так поднимем же бокалы за середину рабочего дня!Вы не поверите, но есть люди, которые пьют безалкогольное пиво ради вкуса. Правда. И их все больше. Даже немецкие крафтовые пивовары, люди, которые знают о брожении все, время от времени предпочитают отказаться от алкоголя ради другого напитка. Безалкогольного, но все же хмельного.В этой статье мы не призываем вас отказаться от алкогольного пива. Зачем вообще отказываться о того, что вам нравится? Мы просто показываем, что «нон-алко» - это не наказание и не машина без колес. Это другой вкусный напиток, и вы имеете полное право пить его без оглядки на ехидных приятелей и устаревшие нормы. А, как и когда вы будете его пить, станете ли чередовать с обычным пивом или откажетесь от алкоголя вообще – ваше дело.Любое пиво – про свободу. В том числе, свободу выбора.