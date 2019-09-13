В Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости
11 сентября в Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости. В рамках социального проекта «Трезвый креатив», поддержанного Фондом Президентских грантов, прошел традиционный праздник трезвости.
На площади перед ФОК «Звёздный» собрались школьники, общественники.
На мероприятии была организована работа порядка 20 площадок. На главной праздничной сцене выступали творческие коллективы и исполнители. На празднике состязались в подтягиваниях на спортивной площадке, мерялись силой в армреслинге на площадке Духовного управления мусульман Поволжья, проверяли здоровье на площадке Центра медицинской профилактики. Желающие проходили скаутские испытания, играли в лазертаг, казаки демонстрировали фехтование шашками, прошла показательная тренировка Даци Дациева.
Праздник проходил энергично, динамично с активным участием собравшихся школьников, молодежи, общественников.