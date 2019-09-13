13 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 12 сентября
Аэропорт «Гагарин» принял первый рейс авиакомпании «ИрАэро» из Москвы
16:18 | 12 сентября
Новый арт-объект появился на пешеходной зоне улицы Рахова
15:31 | 12 сентября
Саратовский этнографический музей приглашает на «Уютные посиделки в городской усадьбе»
14:40 | 12 сентября
В Саратове состоится «Всероссийский экономический диктант»
13:53 | 12 сентября
На сцене Академдрамы выступит студенческий театр "Штурм"
13:00 | 12 сентября
В музее краеведения - выставка «Наградное и подарочное оружие»
12:00 | 12 сентября
В Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости
11:05 | 12 сентября
На комбинате «Ураласбест» состоялся праздник многодетных семей
10:31 | 12 сентября
Саратовской области продолжают сбор овощных культур
09:39 | 12 сентября
Свобода выбора. 5 ситуаций, когда мы выбираем безалкогольное пиво
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости

Новости


11 сентября в Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости. В рамках социального проекта «Трезвый креатив», поддержанного Фондом Президентских грантов, прошел традиционный праздник трезвости.

На площади перед ФОК «Звёздный» собрались школьники, общественники.

На мероприятии была организована работа порядка 20 площадок. На главной праздничной сцене выступали творческие коллективы и исполнители. На празднике состязались в подтягиваниях на спортивной площадке, мерялись силой в армреслинге на площадке Духовного управления мусульман Поволжья, проверяли здоровье на площадке Центра медицинской профилактики. Желающие проходили скаутские испытания, играли в лазертаг, казаки демонстрировали фехтование шашками, прошла показательная тренировка Даци Дациева.

Праздник проходил энергично, динамично с активным участием собравшихся школьников, молодежи, общественников.