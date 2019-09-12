В текущем году на лесовосстановление и формирование запаса лесных семян предусмотрено 18,9 миллиона рублей
В текущем году на лесовосстановление и формирование запаса лесных семян предусмотрено 18,9 млн рублей.
Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
Работа по воспроизводству лесов запланирована на площади 1010 га. Весной был выполнен 81 % от общего объема, высажено порядка 3 млн сеянцев древесных пород. Оставшаяся часть работ будет выполнена до 1 ноября.
Константин Михайлович отметил, что в связи с засушливым климатом лесовосстановление на территории области на 89% осуществляется искусственным и комбинированным способом. По показателю «отношение площади искусственного лесовосстановления к общей площади лесовосстановления» наша область находится на 2 месте среди регионов ПФО после Оренбургской области (95%).