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В текущем году на лесовосстановление и формирование запаса лесных семян предусмотрено 18,9 миллиона рублей

Новости


В текущем году на лесовосстановление и формирование запаса лесных семян предусмотрено 18,9 млн рублей.

Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Работа по воспроизводству лесов запланирована на площади 1010 га. Весной был выполнен 81 % от общего объема, высажено порядка 3 млн сеянцев древесных пород. Оставшаяся часть работ будет выполнена до 1 ноября.

Константин Михайлович отметил, что в связи с засушливым климатом лесовосстановление на территории области на 89% осуществляется искусственным и комбинированным способом. По показателю «отношение площади искусственного лесовосстановления к общей площади лесовосстановления» наша область находится на 2 месте среди регионов ПФО после Оренбургской области (95%).
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