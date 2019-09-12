Достройку проблемного дома в Саранске профинансировал «ПРОМИНСТРАХ»
ООО «ПОМИНСТРАХ» профинансировал строительство проблемного дома в городе Саранске по улице Псковская, 13. Страховая компания взяла на себя обязательства финансирования завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, который в настоящее время уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Достройка дома велась силами уже нового застройщика. Дольщики жилого комплекса «Капитель» получили возможность начать оформление прав собственности.
Представители Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, занявшие активную позицию в решении проблемы обманутых дольщиков, очень слаженно взаимодействуют с ООО «ПРОМИНСТРАХ». Благодаря этому вскоре будут достроены еще два проблемных дома в Саранске по улицам Севастопольская и Гагарина.