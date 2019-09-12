12 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:00 | 12 сентября
В Саратове отпраздновали Всероссийский День трезвости
11:05 | 12 сентября
На комбинате «Ураласбест» состоялся праздник многодетных семей
10:31 | 12 сентября
Саратовской области продолжают сбор овощных культур
09:39 | 12 сентября
Свобода выбора. 5 ситуаций, когда мы выбираем безалкогольное пиво
09:15 | 12 сентября
В текущем году на лесовосстановление и формирование запаса лесных семян предусмотрено 18,9 миллиона рублей
17:25 | 11 сентября
Достройку проблемного дома в Саранске профинансировал «ПРОМИНСТРАХ»
17:00 | 11 сентября
В министерстве строительства и ЖКХ области распределили семь квартир среди детей-сирот
16:18 | 11 сентября
В конкурсной программе фестиваля «Театральное Прихоперье» участвуют девять театров
15:27 | 11 сентября
Определены первые победители ЧМ по пожарно-спасательному спорту
14:30 | 11 сентября
Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Достройку проблемного дома в Саранске профинансировал «ПРОМИНСТРАХ»

Новости
Достройку проблемного дома в Саранске профинансировал «ПРОМИНСТРАХ»


ООО «ПОМИНСТРАХ» профинансировал строительство проблемного дома в городе Саранске по улице Псковская, 13. Страховая компания взяла на себя обязательства финансирования завершения строительства многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями, который в настоящее время уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Достройка дома велась силами уже нового застройщика. Дольщики жилого комплекса «Капитель» получили возможность начать оформление прав собственности.

Представители Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, занявшие активную позицию в решении проблемы обманутых дольщиков, очень слаженно взаимодействуют с ООО «ПРОМИНСТРАХ». Благодаря этому вскоре будут достроены еще два проблемных дома в Саранске по улицам Севастопольская и Гагарина.