Определены первые победители ЧМ по пожарно-спасательному спорту

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Сами соревнования между лучшими спасателями планеты на подготовленных спортивных площадках города Саратова начались еще утром. В этом году ЧМ впервые за свою историю объединил сразу три турнира: XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин, VI чемпионат мира среди женщин, IX чемпионат мира среди юношей и юниоров и V чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.Всего в чемпионате принимают участие свыше 600 спортсменов и делегатов из 20 стран мира.Сегодня спортсмены боролись за чемпионское звание на этапе «подъем по штурмовой лестнице». Участникам предстояло выполнить подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Мужчины поднимаются в окно четвертого этажа, женщины – второго. Что касается юношей и юниоров, девушек и юниорок, то они показали свое мастерство при подъеме в окно второго и третьего этажей башни (в зависимости от возрастной группы), - уточняет региональное МЧС. Болельщики поддерживали всех участников своими бурными аплодисментами и «речевками». Спортсмены боролись за считанные секунды.Среди девушек и юниорок: в младшей возрастной категории победу одержала россиянка Александра Малюгина (второе место - республика Беларусь, третье место - РФ); в средней возрастной группе - "золото" у представительницы республики Беларусь Полины Кушнеренко (второе и третье места - РФ). В старшей возрастной категории выиграла россиянка Олеся Ценова (второе место - республика Беларусь, третье - РФ).Среди юношей и юниоров: в младшей возрастной группе лучшим стал представитель РФ Николай Лысанов (второе место - республика Беларусь, третье - РФ); в средней возрастной группе - "золото" у представителя республики Беларусь Ильи Бондаренко (второе и третье места - РФ). В старшей возрастной категории забеги еще идут.Имена Чемпионов мира в этапе "подъем по штурмовой лестнице" среди мужчин и женщин будут определены вечером на церемонии официального открытия Чемпионата Мира в ходе финальных забегов. Пока же известно, что среди женщин в финал вышли 4 представительницы РФ: Еремина Людмила, Доканева Анжелика, Кудряшова Людмила и Друзь Валерия. Среди мужчин в финале между собой поборются победители полуфинальных забегов, соревнования еще продолжаются, - сообщает пресс-служба МЧС.