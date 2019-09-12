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Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров
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Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров

Новости
Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров


В ходе визита анонсирована реализация в Саратовской области новых инфраструктурных проектов.

Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров

По информации пресс-службы губернатора, в ходе визита высокого гостя ознакомили с работой аэропорта "Гагарин". Глава региона Валерий Радаев и Олег Белозеров осмотрели новое здание терминала, железнодорожную инфраструктуру, которая была создана рядом с аэровокзальным комплексом.

От аэропорта "Гагарин" до Саратова Валерий Радаев и Олег Белозеров доехали на электропоезде. Руководители обсудили возможности создания новой железнодорожной инфраструктуры. В новый аэропорт от ст. Липовский планируется построить отдельную ветку, возвести крытый остановочный павильон и переход к терминалу, оснащенный траволаторами. Ориентировочная стоимость проекта - 2,1 млрд.рублей.

Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров

Также начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев представил проект реконструкции Саратовского железнодорожного вокзала общей стоимостью 2,3 млрд.рублей.

- Каждый проект должен быть шагом вперед и просчитан для удобства пассажиров. Вокзал, как и исторически было принято, должен стать значимым архитектурным элементом Саратова. При этом надо обязательно просмотреть транспортную схему, чтобы она состыковалась по времени с рейсами в аэропорт. При обустройстве крытых платформ предусмотреть, чтобы пассажирам было комфортно садиться в поезд, - отметил глава РЖД.

Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров

В ходе визита в Саратов Олег Белозеров провел сетевое совещание компании. Мероприятие прошло на площадке музея «Россия – моя история». В нем приняли участие заместители руководителей филиалов РЖД по кадрам и социальным вопросам. В своем выступлении гендиректор - председатель правления РЖД отметил, что компания уверенно развивается, показывая хорошие результаты. "Перед нами стоят новые масштабные задачи, и для их реализации нужны люди с высокими компетенциями. Поэтому тема развития человеческого капитала является ключевой для холдинга", - сказал он.

Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров

Олег Белозеров поблагодарил Валерия Радаева за постоянное внимание к вопросам развития железной дороги в Саратовской области. Главе региона он вручил ведомственную награду. В свою очередь губернатор вручил гостю Благодарственное письмо за участие в строительстве аэропортового комплекса "Гагарин".

В рамках совещания состоялась церемония награждения сотрудников РЖД за успехи в производственной деятельности.

Саратовскую область с рабочим визитом посещает гендиректор–председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров