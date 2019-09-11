Зампредправительства области Василий Разделкин прокомментировал стоимость авиабилетов в регионе и перспективы их снижения

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- Сегодня в регионе активно обсуждается вопрос цены на пассажирские авиаперевозки. Тема с вводом в строй аэропорта Гагарин в Саратове для людей приобрела новое звучание, услуга авиаперевозок набирает обороты. За 3 недели с начала полетов возможностями аэропорта воспользовались уже 37 тысяч пассажиров. Запуск современного аэропорта создает совершенно другие возможности для жителей и гостей области.С 17 сентября суточная провозная емкость на московском направлении будет достигать 1300 кресел в каждом направлении. В старом аэропорту «Центральный» этот показатель на московском направлении не превышала 994 кресла. Таким образом, за 1 месяц с начала работы аэропорта «Гагарин» увеличение провозной емкости на самом востребованном - московском направлении составит 30,7%. Рейсы в аэропорты Московского авиационного узла выполняют 6 авиакомпаний: «Аэрофлот» (Шереметьево), Pegas Fly (Шереметьево), Nordwind (Шереметьево), S7 (Домодедово), «ИрАэро» (Домодедово), «Победа» (Внуково).Когда речь идет о стоимости и о ее слагаемых, главным принципом в таком технически сложном виде услуг является высокое качество и соблюдение всех требований безопасности, хотя немаловажным для потребителя стал и комфорт. Залогом высокого уровня этой услуги становится здоровая конкуренция, которая способствует развитию перевозок и позволяет пассажиру выбрать наиболее подходящий рейс, в том числе и по доступности. При этом каждая авиакомпания устанавливает стоимость авиабилетов исходя из общей себестоимости рейса, а также классов обслуживания, спроса на дату приобретения и количества оставшихся мест на рейсе, а также «глубины бронирования». Все эти условия влияют на цену, и подчас очень существенно. Во всем мире у авиаперевозчиков действует устоявшееся правило: чем ближе дата вылета и меньше свободных мест на рейсе – тем выше стоимость авиабилета. Пассажиры уже хорошо знают это, и с удовольствием пользуются возможностью приобрести билет заранее и подешевле. Кроме того, стоимость авиабилетов может выгодно отличаться при покупке на сайте авиакомпании и быть значительно дороже при использовании сервисов по продаже или касс, где взымается комиссия.В настоящее время стоимость авиабилетов на рейсы в Москву с глубиной продажи от 2 недель начинаются от 2 200 руб. (Авиакомпания «Победа»), с глубиной продажи 5-7 дней от 3 100 руб.Во взаимодействии с перевозчиками и ФАВТ реализуются мероприятия по расширению географии полетов и открытию дополнительных направлений в осенне-зимний период на 2019 год и на 2020 год. Одна из перспективных предполагаемых мер - субсидирование перевозок за счёт средств федерального и регионального бюджетов. И на сегодняшний день соответствующее финансирование предусмотрено проектом Закона об областном бюджете. Это, безусловно, положительно скажется на доступности авиабилетов в регионе.