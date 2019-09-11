На фестивале варенья состоялся парад фруктовых экипажей
В Воскресенском муниципальном районе прошел II фестиваль варенья.
Помимо традиционных видов лакомства участники фестиваля представили на суд зрителей варенье из тыквы с курагой, из зелёных помидор, из огурцов с чесноком, кабачков с лимоном и апельсином, из грецких орехов, ранеток, клубники с шоколадом и др.
В рамках фестиваля состоялась выставка декоративно-прикладного искусства и выставка солений. Для гостей мероприятия функционировали торговые площадки с выпечкой, чаем, напитками и шашлыком. Дети развлекались на батутах и аттракционах. Кульминацией праздника стал парад фруктовых экипажей.