Словацкую делегацию пожарных впечатлил "красный русский суп"

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Руководитель Словацкой делегации Пётр Калиновский рассказал о своих впечатлениях: «Год назад я уже приезжал в Саратов для решения организационных вопросов, когда мы только планировали проведение соревнований такого уровня. Мне нравится в России. Тут вкусная еда: мы пробовали пельмени и какой-то красный русский суп (ред. - борщ). Ваша кухня очень схожа с нашей национальной кухней.Сейчас у нас есть время немного отдохнуть, привести мысли в порядок. Мы, прежде всего пожарные, огонь - это наша стихия. А пожарно-спасательный спорт - это для нашей команды хобби. Даже если мы займем 10-е место, для нас это не станет разочарованием. Главное, что мы сможем показать свои силы, познакомиться с такими же спортсменами, как мы.Из всех команд хочется выделить сборную России, у них серьезная подготовка. Эти ребята постоянно находятся на тренировках, их тренера строят стратегии».