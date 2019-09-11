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Минэнерго РФ выделит 241 миллион рублей на строительство газомоторных заправок в Саратовской области

Новости


В 2019 году министерство энергетики РФ выделит из резервного фонда 241 миллиона рублей на строительство в Саратовской области шести газомоторных станций.

Об этом на заседании рабочей группы комитета по бюджету и налогам Саратовской областной Думы сообщил заместитель министра промышленности и энергетики региона Вадим Грачев.

По словам докладчика, сейчас в Саратовской области работают восемь автомобильных газонаполнительных компрессорных станций: три - в Саратове, две - в Балашове, по одной - в Екатериновке, Петровске и с.Александров Гай. «Еще три модуля в Саратове находятся в стадии пуско-наладочных работ. В октябре этого года планируется получить акт ввода в эксплуатацию на данные объекты», - рассказал Вадим Грачев.
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